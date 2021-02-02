تقرير أمريكي يحذر من خطورة «الإخوان» في أوكرانيا.. ويدعو لحظرها

حذر موقع "Unfiltered Lens"، وهي جريدة طلابية تصدر في ولاية رود آيلاند الأمريكية، من تنامي نفوذ جماعة "الإخوان" في أوكرانيا تحت ستار العمل المدني، مؤكدا أن الجماعة تشكل خطرا على الاوكرانيين وعلى المقيمين في معظم البلدان الأخرى في العالم.واستنكر الموقع الأمريكي، في تقرير نشره أمس الإثنين، "الموقف السلبي" الذي تتخذه أوكرانيا تجاه مظاهر التطرف وتجاه المنظمات التابعة للإخوان التي تروج للعنف والكراهية وتتورط في العمليات الإرهابية، بينما لا تزال تعمل بحرية في البلاد، داعيات السلطات الأوكرانية إلى ضرورة حظر تلك المنظمات نظرا لأنها تساعد في تكثيف ونشر الإرهاب في أوروبا بأكملها.وأضاف الموقع أن أوكرانيا تواجه تحديات خطيرة للغاية تتعلق بالإرهاب الدولي، عندما سمحت للإخوان بالعمل على أراضيها، من خلال منظمتهم التابعة لها، أو ما يسمى بـ" اتحاد المنظمات الاجتماعية في أوكرانيا"، المعروف باسم "الرائد"، وهي أكبر مؤسسة أوكرانية تعنى بشؤون العرب والإسلام والمسلمين في أوكرانيا، وهي أيضا عضو اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا التي تعد الجناح الأوروبي لتنظيم الإخوان الدولي.وتابع التقرير، أنه في السنوات الأخيرة عمل "الإخوان" بنشاط على توسيع مصالحهم خارج منطقة الشرق الأوسط، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، نظرا لأنها يوجد بها عدد كبير من المهاجرين المسلمين، والذين قد يستسلمون بسهولة للأفكار الدعائية والتطرفية التي تروجها الجماعة، وأوكرانيا مناسبة تمامًا كنقطة انطلاق لنشر النفوذ الإخواني على دول الاتحاد الأوروبي والتحضير لهجمات على الديمقراطيات الأوروبية.وبين التقرير أن أحد الشخصيات الرئيسية المتهمة بنشر العنف والتطرف في منظمة "الرائد" الإرهابية الدولية، هو المنسق الرئيسي للمنظمة ويدعى "باسل محمد مرعي"، وهو سوري الجنسية وكان الرئيس الرسمي للمنظمة في الفترة بين، من 2012 إلى 2016، حيث تمكن خلال هذا الوقت- بسبب بعض العلاقات الفاسدة- من الحصول على الجنسية الأوكرانية، مشيرا إلى إنه أي لم يكن لديه أي أساس قانوني للحصول على الجنسية.وذكر التقرير، وفقا لبعض المصادر المطلعة، أن "مرعي" متورط في العديد من الأنشطة الإرهابية والتطرفية في أوكرانيا، فضلا عن تهريبه للمخدرات باستخدام منظمة "الرائد"، بالرغم من إنه ترك منصبه القيادي بها في عام 2016، لكنه عمل بمجال الاستشارات التجارية واتخذها ستارا لتنفيذ مخططاته الإرهابية، مؤكدا إنه لا يزال المنسق الفعلي للمنظمة، التي تعد أحدى أذرع جماعة الإخوان الإرهابية.وأوضح الموقع أن "الرائد" عبارة عن شبكة من الخلايا الأصولية تغطي كامل أراضي أوكرانيا، تعمل تحت ستار اتحاد المنظمات العامة، والاختباء وراء عبارات مبسطة للغاية حول القيم العالمية، مضيفا "تلك المنظمة شبه عسكرية تعمل على أراضينا، مما يشكل خطرًا على كل من الأوكرانيين والمقيمين في معظم البلدان الأخرى في العالم".ولفت التقرير إلى أن جماعة الاخوان لديها العديد من الهياكل والمنظمات المرتبطة بها في عدد من البلدان في جميع أنحاء العالم، وعلى وجه الخصوص، في مصر والبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وجميعم عرفوا أنشطة الجماعة بأنها إرهابية.واختتم التقرير قائلا "كما لو أن بلادنا ليس لديها مشاكل كافية مع روسيا والانفصاليين وكوفيد-19، لتأتي جماعة الإخوان الإرهابية للاستقرار في بلادنا خلال منظمتهم التابعة للجماعة "الرائد" التي يستخدمونها لنشر أعمالهم الإرهابية، وتهريب المخدرات، كذلك لتدريب المقاتلين المتطرفين والانتحاريين".وتابع: "تركهم للعمل بحرية في البلاد يشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي لأوكرانيا وضربة كبيرة لسمعتها الدولية ".