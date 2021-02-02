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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

سلامة تثمن توجيهات الرئيس بشأن المشروعات السياحية: بناء مصر الجديدة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:05 ص
النائبة أمل سلامه،
النائبة أمل سلامه، عضو مجلس النواب
عائشة حسن
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ثمنت النائبة أمل سلامه، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن مواصلة العمل في المشروعات السياحية لاستعادة الرونق التاريخي للمواقع الأثرية، مؤكدة أن كل هذه المشروعات تنموية عملاقة هدفها إعادة بناء مصر الجديدة في عهد الرئيس.

وأشارت سلامة، في بيان، إلى أن القطاع السياحي استفاد بشكل كبير خلال فترة تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، حيث تحسنت الأوضاع بشتى الطرق خاصة وأنه يحرص دائمًا على تطوير القطاع بأكمله فضلًا عن تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تثساهم وبشكل كبير في ترويج السياحة وزيادة العملة الأجنبية لمصر.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن كافة الخطوات التى قام بها الرئيس فى ضوء تحسين وضع الاقتصاد المصرى انعكس إيجابيا على القطاع السياحى بداية من محاربة العشوائيات، توفير مساكن للشباب، توسيع منظومة التمويل العقارى والاهتمام بمحدودى الدخل من شأنها تحسين صورة مصر داخليا وخارجيا، لافتة إلى أنه بالرغم من محاربة الدولة المصرية تفشي كورونا إلا أن تشجيع الرسالة للحكومة والعمال على أستكمال تنفيذ المشروعات، وهذا يؤكد على مدى قوة الدولة في عهد الرئيس.

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