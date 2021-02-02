الصين تتهم جهاتها التنظيمية الخاصة بالطاقة بعدم حماية البيئة

في خطوة غير اعتيادية، وجهت الحكومة الصينية، انتقادات حادة للإدارة الوطنية للطاقة لتقصيرها في حماية البيئة والمناخ.وبعد إجراء تفتيش، تم توجيه اتهامات للإدارة بالتقصير وعدم الكفاءة، وذلك وفقا لتقرير صادر عن مجموعة التحقيق المعنية بحماية البيئة التابعة لمجلس الدولة، والذي تم نشره على الموقع الإلكتروني للإدارة اليوم الثلاثاء.وجاء في التقرير أنه لم يتم "إعطاء الأولوية المناسبة لحماية البيئة".ويرى بعض موظفي الإدارة أن حماية البيئة تعني المزيد من التكلفة ويركزون بدلا من ذلك على توافر إمدادات الطاقة.ونتيجة لذلك، استمرت القدرة الإنتاجية للكهرباء من المحطات التي تعمل بالفحم ومستويات تلوث الهواء في 12 مقاطعة ومنطقة حضرية في الارتفاع.