إسرائيل تعلن تحطم طائرة مسيرة تابعة لها جنوب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، تحطم طائرة بدون طيار تابعة له، صباح اليوم الثلاثاء، جنوب قطاع غزة خلال نشاط عملياتي.وأعلنت وحدة المتحدثين باسم الجيش أنه لا توجد مخاوف من تسرب معلومات.ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية فإن هذه هي المرة الثانية خلال هذا الأسبوع التي تسقط فيها مسيّرة تابعة للجيش في قطاع غزة.