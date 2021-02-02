«تراثنا» محاضرة افتراضية بمكتبة الإسكندرية

يُنظِّم قطاع التواصل الثقافي التابع لمكتبة الاسكندرية بالتعاون مع مجموعة الدور الرابع، محاضرة افتراضية عن صوت مصر تحت عنوان "تراثنا" عبر تطبيق زووم، وذلك يوم الاثنين الموافق 8 فبراير في تمام السادسة مساء.تدور المحاضرة حول التراث المصري وكيفية الحفاظ عليه؛ حيث سيتم تقديم شرح مبسط حول مُتحَفي الآثار، والمخطوطات التابعين لمكتبة الإسكندرية، مع تسليط الضوء على كيفية ترميم المخطوطات، وعرض لأبرز التحف الأثرية بالمتحف، بالإضافة إلى جولة داخل بيت السناري الأثري التابع للمكتبة لأخذ رحلة بين ثنايا الماضي والتاريخ. كما سيتم تسليط الضوء على دور فريق الدور الرابع في حفظ التراث.تأتي المحاضرة في إطار حرص مكتبة الإسكندرية ومجموعة الدور الرابع على حفظ التراث والمخطوطات وإظهار جمال ومعالم مصر بهدف إتاحة المعرفة والثقافة بشكل أوسع وتعزيز الوعي الفكري لدى المواطنين، خاصة المتخصصين منهم في مجال التراث المعماري والمهتمين بتاريخ مصر الحديث.جدير بالذكر أن مجموعة الدور الرابع تتكون من مجموعة من المعماريين الذين يسعون الي إضافة مستوي أعمق لفناني الشارع، وزيادة الوعي المجتمعي نحو مصر المكان والتاريخ والحكاية، وذلك عن طريق تنظيم فعاليات ثقافية تقوم بتسليط الضوء على التراث المصري بطريقة فنية مبسطة؛ فقد قاموا بتنظيم ثلاث معارض حتى الآن، وهم بصدد الإعداد لمعرضهم الرابع.