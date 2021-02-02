محمد إمام مطارد في «النمر»

يواصل النجم محمد إمام تصوير مسلسله الجديد «النمر» المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم من إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، حيث انتهى من 10 أيام تصوير حتى الآن.ويقدم محمد إمام في المسلسل دور شاب صعيدي قادم من الصعيد لمنطقة الصاغة بالقاهرة ويتحول في النهاية لمطارد من قبل أهل الساحة بعد أن كان من رجال الصناعة ويصبح من أخطر اللصوص المطاردين ويتم رصد مكافأة كبيرة لضبطه أو الإدلاء بمعلومات عنه وسط محاولاته للحفاظ على حبه للفنانة هنا الزاهد.المسلسل الجديد من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل ومنا إنتاج سينرجي، وهو من بطولة النجوم، محمد إمام هنا الزاهد نرمين الفقي بيومي فؤاد محمد رياض ونخبة كبيرة من النجوم".