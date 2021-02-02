الأنبا توماس عدلي يستقبل طاقم مكتب خدمات التنمية بمطرانية الكاثوليك

استقبل الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيّوم وبني سويف على الأقباط الكاثوليك، طاقم مكتب خدمات التنمية «DSO» الخاص بالمطرانية.جاء ذلك لعرض التقرير السنوي للمكتب بدأ اليوم بالقداس الإلهي، وفي عظته تأمّل نيافته في انجيل الراعي الصالح ان كل معمد هو مدعو لان يكون راعيًا صالحًا ولاسيما في في التنمية نحن مدعوين لأن نكون راعاه صالحين.بعد القداس بدأ التقرير بكلمة المدير التنفيذي للمكتب، بعد ذلك سماع عرض عن كل قطاع، موثق بالصور من مديري المشروعات.