«التصديري للصناعات» يدعو الشركات للتقدم للمرحلة الثانية من «السداد الفوري»

دعا خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، جميع الشركات المصدره من أعضاء المجلس؛ بالتقدم لوزارة المالية لتطبيق المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفوري، خلال الفتره من 7 فبراير إلى 28 فبراير 2021، سواء كانت الشركة تقدمت في المرحلة الأولى من المبادرة وصرفت جزء من مستحقاتها أو لم يتم الصرف لها، أو الشركات التي لم تتقدم في المرحله الأولى من الأساس.كان اجتماعا عقد بين صندوق تنميه الصادرات ووزارة المالية، أعلن خلاله أنه من المقرر بدء المرحله الثانية من مبادرة السداد الفورى المصدرين، وذلك للمستندات المستوفاه لدى الصندوق حتى 31 يناير 2021، حيث يبدأ تلقي الطلبات بذات الشروط التي تمت خلال المرحله الأولى للمبادرة، على أن يتم صرف 3 دفعات؛ الأولى قبل نهايه فبراير، والثانية قبل نهايه أبريل، والثالثة قبل نهايه يونيو.