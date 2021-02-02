فوتوسيشن لعروسين صينيين بأقدم منطقة شعبية بالغردقة (صور)

حرص عروسان صينيان على إقامة فوتوسيشن لحفل زفافهما بمدينة الغردقة على الطريقة المصرية، وذلك من خلال التصوير بأحد أقدم المناطق الشعبية "جبل العفش".وقال حسن محمد حسين موظف بالشركة التي أجرت الحجز للسائحين، إنه فوجئ بطلب العروسين بتحديد مكان لعمل فوتوسيشن لهما على الطريقة المصرية، مشيرًا إلى أنهما حرصا على إقامة حفل زفافهما بالغردقة.وأضاف موظف الشركة: أن بعد أن اقترحت عليهما تلك المنطقة "جبل العفش"، وهي من أقدم مناطق الغردقة الشعبية، ووافقا على الفور اصطحبتهما بسيارة دبلوماسية جاءتهما خصيصًا من السفارة الصينية بالقاهرة لمرافقتهما خلال رحلتهما.وتابع حسين: العروسان قبل مغادرتهما أكدا على نيتهما العودة مرة أخرى لزيارة مدينة الغردقة الآمنة وأنهما سيقومان بدعوة أصدقائهما لزيارتها أيضًا.