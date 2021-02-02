لتقاعدها.. خالد جلال يكرم رئيس العلاقات العامة للإنتاج الثقافي

كرم المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، السيدة رحاب عبد الخالق، مدير العلاقات العامة برئاسة القطاع، بمناسبة بلوغها سن المعاش بحضور عدد من العاملين برئاسة القطاع، وأهداها شهادة تقدير نظرا لجهودها المتميزة وتفانيها في العمل خلال فترة عملها.وقال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، إن مدير العلاقات العامة برئاسة القطاع تعد نموذجا للعاملين المخلصين الذين يؤدون عملهم بإخلاص واجتهاد، مشيرا إلى أن أهم ما يميز العمل داخل القطاع، هو العمل كأسرة واحدة وفق منظومة متكاملة تسهم في تيسير دولاب العمل، والتعاون الدؤوب الذي ينعكس على الأداء بشكل عام.من جانبها أعربت رحاب عبد الخالق عن سعادتها بهذا التكريم، وأضافت أنها ممتنة لأنها أنهت مسيرتها الوظيفية تحت قيادة المخرج الكبير خالد جلال.