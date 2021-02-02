832 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا

سجلت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم الثلاثاء، 832 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بعد إجراء 11 ألفا و576 اختبارًا معمليًا للكشف عن الجائحة.وذكرت وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة أنباء صوفيا البلغارية على موقعها الإلكتروني، أن 97 مريضًا بالفيروس التاجي توفوا في آخر 24 ساعة، فيما لا يزال يوجد 265 مريضًا بوحدات العناية المركزة بإجمالي 2850 مريضًا داخل المستشفيات.وأضافت الوزارة أن 1920 شخصًا تماثلوا للشفاء التام جراء الإصابة بالجائحة في آخر 24 ساعة، بينما تلقى 1509 أشخاص اللقاح المضاد، بإجمالي وصل إلى 42 ألفا و634 شخصًا منذ بدء وصول اللقاحات إلى بلغاريا.