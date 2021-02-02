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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تموين بورسعيد»: بدء استقبال طلبات المشاركين في الأوكازيون

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:44 ص
الأوكازيون الشتوي
الأوكازيون الشتوي
نرمين محمود الدهان
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أعلن ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد، عن بدء استقبال طلبات المشاركين في الأوكازيون، تنفيذًا للقرار الوزارى رقم ١٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن التصفيات الموسمية الأولى لعام ٢٠٢١.

ويبدأ الأوكازيون الشتوي اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٢٠٢١٢٧ ويستمر لمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين.

وأكد أنه يتوجب على أصحاب المحال التجارية تقديم طلب تصريح الأوكازيون، ومرفق بالطلب فواتير البضائع المراد إجراء الأوكازيون عليها، وصورة من الرقم القومي لصاحب المحل التجاري أو المدير المسؤول ورخصة المحل ودمغة بقيمة ١ جنيه، وكشف بالبضائع والسلع والملابس والمفروشات والسجاد المراد إجراء الأوكازيون عليها موضحا به سعر السلع قبل الخصم ونسبة الخصم والسعر بعد الخصم.

ويتم التقديم عن طريق التوجه الى مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد - إدارة التجارة الداخلية - قسم البيوع التجارية لإستخراج تصريح الأوكازيون على أن يتم وضع التصريح بعد استيفاء التوقيعات والختم في مكان ظاهر على واجهة المحل ويمكن رؤيته للجميع.

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