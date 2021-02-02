محافظ الغربية والرقابة الإدارية في حملة مفاجئة بمركز السنطة

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار تنفيذ الحملات الأسبوعية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لضبط المخالفين وتنفيذ القانون، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِد فجر اليوم بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، اللواء أسامة حامد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، المقدم أدهم طايل عضو هيئة الرقابة الإدارية وجميع مديري مديريات الخدمات والإدارات العامة بديوان عام المحافظة، قبل انطلاق الحملة المكبرة على مركز ومدينة السنطة.بدأت الحملة بتفقد المجزر وعدد من المخابز، المدارس، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، الإدارة التعليمية، محطة المياه المرشحة ومصانع الزبيب، وتستمر باقي المديريات والجهات المشاركة في تنفيذ الأدوار الرقابية المنوطة بها حتى نهاية اليوم وعرض تقريرها الختامي.