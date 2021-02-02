«تموين الفيوم» تضبط سلع الغذائية وسناكس فاسد بسنورس

شنت الرقابة التموينية حملات مكبرة على الأسواق ببندر الفيوم، تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزاره تموين الفيوم، والمهندس عوض الردينى رئيس الرقابة التموينية على الأسواق.ترأس الحملة المهندس نادر فهمى والمفتشين جورج عدلى وأحمد صلاح ومحمد صلاح.وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من السلع الغذائية، والسناكس منتهي الصلاحية، وتحرر محضر برقم 562 جنح أمن دولة طوارئ.واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.