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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رغم التراجع العام الماضي.. «النقد الدولي» يتوقع نموًا سريعا للاقتصاد الروسي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:41 ص
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
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عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي في العامين 2021 - 2022، وذلك بعد تراجعه في العام الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتوقع صندوق النقد، في تقرير شهر يناير الماضي، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية اليوم الثلاثاء، أن ينمو الاقتصاد الروسي في 2021 بنسبة 3%، على أن ينمو بنسبة 3.9% في 2022، وهو معدل نمو أعلى مما هو متوقع للاقتصاد الأمريكي ودول منطقة اليورو.

وعن العوامل التي ستساعد الاقتصاد الروسي على تحقيق ذلك، أشار الصندوق إلى التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا والدعم الحكومي للسكان والشركات والاحتياطيات الأجنبية القوية من النقد الأجنبي والذهب ومستوى الديون المنخفضة.

جاءت هذه التوقعات في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في 26 يناير الماضي، وللمقارنة فقد كان الصندوق قد توقع في نوفمبر الماضي أن ينمو الاقتصاد الروسي في 2021 بنسبة 2.8% وفي 2022 بنسبة 2.3%.

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