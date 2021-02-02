بطريرك الكاثوليك يهنئ «كرّام» على انتخابها رئيسة لمجموعة «مريم-الفوكولار»

هنأ صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الأخت مارجريت كرّام على انتخابها رئيسةً جديدة لمجموعة "عمل مريم الفوكولاري".وجاء بنص التهنئة: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الأخت مارجريت كرّام على انتخابها رئيسةً جديدة لمجموعة "عمل مريم الفوكولاري"، ونطلب من الرب القدير أن يبارك خدمتكم الجديدة.