التموين: تسجيل 12 مليون رقم محمول صحيح لأصحاب البطاقات

كشف تقرير صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تسجيل ما يقرب من 12 مليون رقم محمول صحيح حتى الآن لأصحاب البطاقات أو الأفراد المستفيدين من منظومة الدعم.وطالبت وزارة التموين، من تلقوا رسائل على "بون" صرف الخبز أو "بون"، صرف السلع التموينية تفيد بكتابة رقم المحمول الدخول على موقع دعم مصر للإسراع لتسجيل أرقام محمول مسجلة بأسمائهم.وأشارت الوزارة إلى حرصها على مصلحة المستفيدين من منظومة الدعم واستخدام التكنولوجيا، تسهيلا للإجراءات ولراحة المستفيدين من منظومة الدعم، وأن هناك بعض أصحاب البطاقات التموينية لا يتلقون أي رسائل على بونات صرف الخبز أو بونات صرف السلع تفيد بكتابة رقم المحمول على موقع دعم مصر، وهم من يوجد لهم بالفعل أرقام محمول مسجلة وصحيحة.