رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد تهدئة التوتر.. عودة حاملة الطائرات نيميتز إلي أمريكا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:40 ص
حاملة الطائرات نيميتز
حاملة الطائرات نيميتز
منار أحمد
طباعة
بعد أشهر من التوتر، عادت حاملة الطائرات الأميركية نيميتز إلى الولايات المتحدة، حسبما أوردت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية.

واعتبرت الصحيفة الامريكية، أن عودة حاملة الطائرات إلى الوطن إشارة لتهدئة التوترات المتصاعدة مع طهران،جاء ذلك بعد أمر البنتاجون الشهر الماضي ببقاء السفينة الحربية في الشرق الأوسط بسبب التهديدات الإيرانية ضد المصالح الأمريكية.

وقال ثلاثة من مسؤولي وزارة الدفاع، إن نيميتز وطاقمها المكون من 5000 فرد، قد أمروا، الأحد، بالعودة إلى ميناء بريميرتون الرئيسي للسفينة، بعد مهمة للحاملة تجاوزت الفترة المعتادة لمدة 10 أشهر.

وفي الوقت الذي يبدو فيه أن هذه التوترات الفورية قد تراجعت قليلًا، يتطلع الرئيس جو بايدن، إلى تجديد المناقشات مع إيران بشأن الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه دونالد ترامب.

وانخرط البنتاجون لأسابيع في استراتيجية استعراض العضلات بهدف ردع إيران ووكلائها في العراق عن مهاجمة الأفراد الأمريكيين في الخليج العربي للانتقام لمقتل اللواء قاسم سليماني، وقُتل الجنرال سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة أميركية بطائرة مسيرة في يناير 2020.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الإفراج عن حنين حسام تنفيذا لقرار إخلاء سبيلها

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

كيف هزم أحمد مكى أكاذيب الجماعة الإهابية بصورة؟

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

الصور

image description

الكنائس تستأنف صلوات القداسات وسط إجراءات احترازية

image description

برلماني: وقف قرار سحب عقود أصحاب محال الجملة بدمياط

image description

8 ملايين جنيه لشبكة صرف الدعايم بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

image description

بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2-2-2021 فى مصر

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تحقيق نظريات علمية متضاربة تفسر معنى الوعي عند الإنسان

تباين نشاط المخ خلال التحدث وفقا للأشكال النحوية البسيطة والمعقدة

دراسة: ثلاثة أمراض نفسية تؤدي إلى وقوع الجرائم العنيفة

دبي تغلق الحانات لاحتواء فيروس كورونا

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

«قصور الثقافة» تفتتح ورشة قانون التعاقدات الحكومية بشرق الدلتا

«السكك الحديدية» تتعاون مع الحاج الضوى فى فيديوهات جديدة

الأربعاء.. شيرين سامى تناقش «من ذاق عرف» بالنيل الثقافية

سمير الفيل: أشعر بالألفة والدفء عند الكتابة بخط اليد