بعد تهدئة التوتر.. عودة حاملة الطائرات نيميتز إلي أمريكا

بعد أشهر من التوتر، عادت حاملة الطائرات الأميركية نيميتز إلى الولايات المتحدة، حسبما أوردت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية.واعتبرت الصحيفة الامريكية، أن عودة حاملة الطائرات إلى الوطن إشارة لتهدئة التوترات المتصاعدة مع طهران،جاء ذلك بعد أمر البنتاجون الشهر الماضي ببقاء السفينة الحربية في الشرق الأوسط بسبب التهديدات الإيرانية ضد المصالح الأمريكية.وقال ثلاثة من مسؤولي وزارة الدفاع، إن نيميتز وطاقمها المكون من 5000 فرد، قد أمروا، الأحد، بالعودة إلى ميناء بريميرتون الرئيسي للسفينة، بعد مهمة للحاملة تجاوزت الفترة المعتادة لمدة 10 أشهر.وفي الوقت الذي يبدو فيه أن هذه التوترات الفورية قد تراجعت قليلًا، يتطلع الرئيس جو بايدن، إلى تجديد المناقشات مع إيران بشأن الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه دونالد ترامب.وانخرط البنتاجون لأسابيع في استراتيجية استعراض العضلات بهدف ردع إيران ووكلائها في العراق عن مهاجمة الأفراد الأمريكيين في الخليج العربي للانتقام لمقتل اللواء قاسم سليماني، وقُتل الجنرال سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة أميركية بطائرة مسيرة في يناير 2020.