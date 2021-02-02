دبي تغلق الحانات لاحتواء فيروس كورونا

قرّرت سلطات إمارة دبي إغلاق الحانات وكذلك إلزام المطاعم والمقاهي بإغلاق أبوابها في موعد أقصاه الواحدة بعد منتصف الليل في إطار سلسلة من الإجراءات الجديدة لمكافحة فيروس كورونا.وقال المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة، إن الإجراءات الجديدة التي ستطبّق بين 2 و28 فبراير هدفها "ضمان سلامة كافة مكوناته من مواطنين ومقيمين وزوار ومن مختلف الفئات العمرية".وشملت القرارات إغلاق الحانات وخفض أعداد الجمهور في دور السينما والعروض والأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية داخل القاعات والأماكن المغلقة بنسبة 50 بالمئة.كذلك شملت خفض القدرة الاستيعابية في مراكز التسوق لتصل إلى 70 بالمئة وإلزام المنشآت الفندقية بعدم تجاوز الحجوزات الجديدة لديها نسبة 70 بالمئة من إجمالي حجم الإشغال الكلي للمنشأة.وسيكون على المطاعم والمقاهي أن تغلق أبوابها عند الواحدة بعد منتصف الليل "مع الالتزام بعدم تنظيم أي أنشطة ترفيهية داخل المكان".