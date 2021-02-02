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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تصحيح مسار الطائرات.. إيجابية تقارير للجنة الأمن الروسية لمطار الغردقة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:33 ص
مطار الغردقة
مطار الغردقة
علي عواد
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تستكمل لجنة التفيش والسلامة والأمن الروسية اليوم، أعمالها بمطار الغردقة استعدادًا لرفع تقريرها للحكومة الروسية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تمهيدًا لعودة رحلات الطيران السياحي الشارتر للغردقة.

وشارك فيكتور فوروبايف، القنصل الروسي العام بالغردقة، أعمال مراجعة إجراءات التأمين والسلامة التي يقوم بها وفد خبراء الأمن والطيران الروس لمطار الغردقة الدولى والتي وصلت منذ الخميس الماضي.

كما رافق الوفد الأمني الروسي عدد من قيادات وزارة الطيران المدني والشركة المصرية للمطارات أعمال اللجنة الروسية، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع مشترك غدًا مع مسؤولى المطار ومختلف الأجهزة قبل انتهاء أعمال المراجعة ومغادرة الغردقة إلى روسيا.

وأكد مصدر أمني مرافق للوفد الروسي بمطار الغردقة، أن أعضاء اللجنة الروس أشادوا بإجراءات الحجر الصحي المتخذة بالمطار لمواجهة انتشار كورونا، والتأكد من وجود شهادة سلبي كورونا للقادمين، وإجراء فحص لمن لا يحمل هذه الشهادة، لافتًا إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع الشركة الوطنية للملاحة لدراسة وتصحيح مسارات الطائرات من وإلى روسيا.

وأضاف المصدر، أن الوفد شهد عددا من الإجراءات بالمطار منها معاينة الكاميرات الحرارية الخاصة بفحص درجات حرارة الركاب، وتفقد المهبط وصالات الوصول وعدد من شوارع مدينة الغردقة، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة الروسية طالبوا بالالتزام ببنود البروتوكول الموقع مع إدارة المطار منذ 4 سنوات، وتوفير مختلف الأجهزة الواردة ببنود البروتوكول حتي يتم استئناف الرحلات الجوية الشارتر.

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