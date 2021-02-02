الرئيس الفلسطيني يكلف الرجوب رئيسا وناطقا رسميا لوفد فتح في القاهرة

صرح حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الثلاثاء، أن ‏الرئيس الفلسطينى محمود عباس كلف أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب رئيسا لوفد فتح للحوار الوطني الذي سيبدأ في القاهره بالثامن من هذا الشهر، وكذلك ناطقا رسميا باسم الوفد.وكان الرجوب، أكد فى تصريحات سابقة أن الحوار الوطني الشامل سيبدأ فى القاهرة، في الثامن من فبراير الجاري.وأضاف الرجوب أن الوفود المشاركة في الحوار ستصل إلى القاهرة في السابع من الشهر الجارى، وفقا لوكالة "وفا".