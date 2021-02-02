32 وفاة و1264 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلجيكا

سجلت بلجيكا 1264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و32 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفاد معهد الصحة العام في بلجيكا «سيانسانو» - حسبما ذكرت قناة «آر تي بي إف» الإخبارية البلجيكية، اليوم الثلاثاء - بأن 1852 حالة حاليا بالمستشفيات، ونقل 325 مريضا إلى العناية المركزة، وتم تطعيم نحو 279 ألفا و195 شخصا في بلجيكا بالجرعة الأولى من اللقاح.يذكر أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم إصابة 711 ألفًا و417 شخصًا بسبب كورونا، في حين توفي 21 ألفًا و124 شخصًا.