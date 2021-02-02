نيوزيلندا تُسجل 4 إصابات وافدة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها وافدة من الخارج، دون تسجيل إصابات محلية.وأوضحت الوزارة - في بيان نقله تليفزيون نيوزيلندا الرسمي - أنه تم تعافي شخص واحد من الفيروس، فيما تبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 72 حالة، بينما ارتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 1951 إصابة.