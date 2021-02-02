836 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تايلاند

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، تسجيل 836 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 20 ألفا و618 حالة.وذكر المركز - في بيان نقلته صحيفة «بانكوك بوست» التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء - أن البلاد سجلت حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 79 وفاة.وتضمنت الإصابات الجديدة 17 حالة من الوافدين الخاضعين للحجر الصحي، بينما تعافت حتى الآن 11505 حالات من الفيروس.كان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.