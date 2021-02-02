خطر السرعة.. مقتل 14 شخصًا في حادث سير بباكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الثلاثاء، أن حافلة تحمل ركاب في جنوب غرب باكستان، انقلبت بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن مقتل 14 شخصًا.وقال عمران بالوش،أحد مسؤولي الشرطة، إن الحافلة كانت في طريقها إلى مدينة كراتشي بجنوب البلاد قادمة من إقليم بالوشستان عندما انقلبت في بلدة لاسبيلا.ويتلقى ما لايقل عن 10 أشخاص، معظمهم حالتهم حرجة، العلاج في المستشفى المدني بالبلدة.وقال بالوش إن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة.ويشار إلى أن الطرق السيئة والسيارات التي تفتقر للصيانة ونظام السلامة المرورية دون المستوى تؤدي لوقوع حوادث كثيرة في باكستان.وتشير الاحصاءات الحكومية الباكستانية إلى أن أكثر من 5000 شخص يلقون حتفهم سنويا في حوادث سير.