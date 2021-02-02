مصر للطيران تسير 45 رحلة جوية طوال اليوم

تسير مصرللطيران بمطار القاهرة الدولين طوال اليوم الثلاثاء، 45 رحلة جوية بمعدل 32 رحلة دولية إلى كل من بغداد، ندجامينا، الرياض، تونس، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، الدمام، لندن، دوالا، باريس، موسكو، اسطنبول، دبي، أثينا، فيينا، فرانكفورت، البحرين، جدة، المدينة المنورة، الشارقة، الخرطوم، بيروت، عمان، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، و10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3710 ركاب بمختلف الجنسيات.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية، والتجارية، والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.