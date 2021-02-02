رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير أمريكي: تركيا تفتح بابا جديدا للحرب في أسيا الوسطى

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:24 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
طباعة
كشف الموقع الأمريكي "فويس أوف أمريكا" عن محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحويل سياسة توسعاته الخارجية بعيدا عن الشرق الأوسط ليتجه إلى أسيا الوسطى.

وقال تقرير للموقع، إن تركيا وأذربيجان تواصلان تعميق العلاقات من خلال بدء مناورة عسكرية مشتركة كبيرة أمس الإثنين، حيث يأتي عرض القوة في الوقت الذي يشير فيه بعض المحللين إلى أن أنقرة قد تكون على وشك التحول من محور السياسة الخارجية بعيدًا عن الشرق الأوسط إلى آسيا الوسطى.

وتشمل التدريبات العسكرية التي تستمر 12 يوما فرق دبابات ووحدات محمولة جوا و"قوات خاصة"، ومن المقرر أيضًا أن تلعب الأسلحة التركية الصنع دورًا بارزًا، فيما لعبت الطائرات بدون طيار تركية الصنع دورًا محوريًا في هزيمة أذربيجان للقوات الانفصالية الأرمينية في أكتوبر، في معركة حول منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها في أذربيجان.

وقال حسين باججي رئيس معهد السياسة الخارجية في أنقرة "تركيا توسع نفوذها في القوقاز وستفعل المزيد في المستقبل"، مشيار إلى أن أنقرة مهيأة لتحول في السياسة الخارجية، قائلًا: "تركيا لم تعد تلعب ورقة الإسلام والتوجه نحو الشرق الأوسط.

وتابع الموقع: "لطالما نصب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه على أنه المدافع عن حقوق المسلمين العالمية، ولا سيما الفلسطينيين، كما أن أنقرة أيضًا داعم قوي للإخوان في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وتابع باجي، أن هناك وعيًا في أنقرة بأن تركيا تواجه عزلة متزايدة في الشرق الأوسط، وأضاف: "الورقة الإسلامية والحديث عن وحدة المسلمين لأردوغان لم يعدا يعملان مع تركيا".


وأحبطت روسيا الجهود السابقة التي بذلتها تركيا لممارسة نفوذها عبر آسيا الوسطى، لكن زاور جاسيموف، الخبير في شؤون روسيا وآسيا الوسطى بجامعة بون الألمانية، يشير إلى أن أنقرة لها يد أقوى، كما ستضيف تركيا العديد من العمال المهاجرين من جميع أنحاء دول آسيا الوسطى، مما يساعد على تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية، ويمكن الترحيب بالوجود التركي المتزايد في آسيا الوسطى في المنطقة للتخفيف من نفوذ روسيا القوي.

موضوعات متعلقة

النائب العام يأمر بإحالة «السفاح قذافي» للمحاكمة الجنائية

براتب يصل لـ3700 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة بأكتوبر

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2-2-2021 فى مصر

الصور

image description

الكنائس تستأنف صلوات القداسات وسط إجراءات احترازية

image description

برلماني: وقف قرار سحب عقود أصحاب محال الجملة بدمياط

image description

8 ملايين جنيه لشبكة صرف الدعايم بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

image description

بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2-2-2021 فى مصر

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تحقيق نظريات علمية متضاربة تفسر معنى الوعي عند الإنسان

تباين نشاط المخ خلال التحدث وفقا للأشكال النحوية البسيطة والمعقدة

دراسة: ثلاثة أمراض نفسية تؤدي إلى وقوع الجرائم العنيفة

دبي تغلق الحانات لاحتواء فيروس كورونا

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

«قصور الثقافة» تفتتح ورشة قانون التعاقدات الحكومية بشرق الدلتا

«السكك الحديدية» تتعاون مع الحاج الضوى فى فيديوهات جديدة

الأربعاء.. شيرين سامى تناقش «من ذاق عرف» بالنيل الثقافية

سمير الفيل: أشعر بالألفة والدفء عند الكتابة بخط اليد