تقرير أمريكي: تركيا تفتح بابا جديدا للحرب في أسيا الوسطى

كشف الموقع الأمريكي "فويس أوف أمريكا" عن محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحويل سياسة توسعاته الخارجية بعيدا عن الشرق الأوسط ليتجه إلى أسيا الوسطى.وقال تقرير للموقع، إن تركيا وأذربيجان تواصلان تعميق العلاقات من خلال بدء مناورة عسكرية مشتركة كبيرة أمس الإثنين، حيث يأتي عرض القوة في الوقت الذي يشير فيه بعض المحللين إلى أن أنقرة قد تكون على وشك التحول من محور السياسة الخارجية بعيدًا عن الشرق الأوسط إلى آسيا الوسطى.وتشمل التدريبات العسكرية التي تستمر 12 يوما فرق دبابات ووحدات محمولة جوا و"قوات خاصة"، ومن المقرر أيضًا أن تلعب الأسلحة التركية الصنع دورًا بارزًا، فيما لعبت الطائرات بدون طيار تركية الصنع دورًا محوريًا في هزيمة أذربيجان للقوات الانفصالية الأرمينية في أكتوبر، في معركة حول منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها في أذربيجان.وقال حسين باججي رئيس معهد السياسة الخارجية في أنقرة "تركيا توسع نفوذها في القوقاز وستفعل المزيد في المستقبل"، مشيار إلى أن أنقرة مهيأة لتحول في السياسة الخارجية، قائلًا: "تركيا لم تعد تلعب ورقة الإسلام والتوجه نحو الشرق الأوسط.وتابع الموقع: "لطالما نصب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه على أنه المدافع عن حقوق المسلمين العالمية، ولا سيما الفلسطينيين، كما أن أنقرة أيضًا داعم قوي للإخوان في جميع أنحاء الشرق الأوسط".وتابع باجي، أن هناك وعيًا في أنقرة بأن تركيا تواجه عزلة متزايدة في الشرق الأوسط، وأضاف: "الورقة الإسلامية والحديث عن وحدة المسلمين لأردوغان لم يعدا يعملان مع تركيا".وأحبطت روسيا الجهود السابقة التي بذلتها تركيا لممارسة نفوذها عبر آسيا الوسطى، لكن زاور جاسيموف، الخبير في شؤون روسيا وآسيا الوسطى بجامعة بون الألمانية، يشير إلى أن أنقرة لها يد أقوى، كما ستضيف تركيا العديد من العمال المهاجرين من جميع أنحاء دول آسيا الوسطى، مما يساعد على تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية، ويمكن الترحيب بالوجود التركي المتزايد في آسيا الوسطى في المنطقة للتخفيف من نفوذ روسيا القوي.