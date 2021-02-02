ألمانيا تسجل 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا

سجلت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، 6 آلاف و114 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليونين و228 ألفا و85 حالة.وأظهرت بيانات معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية، وفقا لصحيفة (بيلد) الألمانية، أنه تم تسجيل 861 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 57 ألفا و981 حالة، وبلغت الحالات النشطة 216 ألفا و100 حالة، بينما تعافى مليون و954 ألف حالة من الجائحة.وأفادت البيانات بأن حوالي مليون و855 ألفا و457 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم، وأن 461 ألفا و701 حالة تلقت الجرعة الثانية.