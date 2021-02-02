روسيا تورد أكثر من 300 ألف قناع طبي إلى ألمانيا

قالت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، إنه سيتم توريد أكثر من 300 ألف قناع طبي واق إلى إلمانيا.وأشارت الوزارة- في بيان اليوم الثلاثاء- إلى توقيع عقدين مع الجانب الألماني لتوريد 170 و150 ألفا من الأقنعة بقيمة أكثر من 130 ألف يورو، في فبراير ومارس من العام الجاري.وأضافت أنه من المقرر أن تقوم روسيا بتوريد أقنعة من نوع (FFP2)، لافتة إلى أنه من المتوقع عقد مزيد من الصفقات مع الدول الأوروبية لتوريد نحو 100 ألف من الأقنعة الوقائية الطبية روسية الصنع.