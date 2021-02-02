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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جاكوب زوما يرفض المثول أمام هيئة قضائية لمحاكمته بتهمة الفساد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:20 ص
جاكوب زوما
جاكوب زوما
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تعهد رئيس جنوب إفريقيا السابق "جاكوب زوما" بأنه لن يمثل أمام هيئة قضائية لمحاكمته بتهمة الفساد خلال فترة رئاسته لجنوب أفريقيا التى استغرقت تسعة أعوام.

وقال رئيس جنوب إفريقيا السابق فى بيان نشر اليوم "ـنه لا يمكن لهذه الهيئة أن تتوقع منى أى تعاون فى أى عمليات تجرى بشأنى".

وأضاف جاكوب زوما فى بيانه قائلا "إن الغيظ الذى أشعر به كفرد لا يعرف حدودًا، لاسيما وأن كل أبنائى ومن يرتبطون بى بصلة تعرضوا للاستهداف والمضايقة أيضًا ".

واتهم رئيس جنوب أفريقيا السابق الهيئة القضائية بالتحيز، وقال إنه يشعر بأنه أعزل.

وزعم زوما قائلا "أنه من الواضح أنه يجرى تسييس القوانين فى هذه الدولة ".

وجدير بالذكر أن زوما كان قد اضطر للاستقالة من رئاسة جنوب أفريقيا خلال عام 2018 بتهمة التورط فى فضائح للكسب غير المشروع.

ومن المفارقة، أن زوما هو الذى قام بتشكيل تلك الهيئة قبل فترة قصيرة من إقصائه من منصبه، ولم يدل أمامها بشهادة سوى مرة واحدة خلال شهر يوليو عام 2019.

ومنذ ذلك الحين، لم يمثل جنوب أفريقيا السابق أمام الهيئة القضائية للإدلاء بأى شهادة، متعللًا بوجود أسباب صحية تمنعه من ذلك أو بالاستعداد لمواجهة قضية فساد أخرى تتعلق بصفقة أسلحة خلال فترة التسعينيات وستستأنف خلال الشهر الحالي.

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