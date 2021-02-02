زلزال يضرب مدينة قيصري التركية

ضرب زلزال قويّ اليوم الثلاثاء وسط تركيا وبالتحديد على بعد 66 كيلومترا شمال شرق مدينة قيصري.وبحسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، وقع زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر في تمام الساعة (03:02 بالتوقيت المحلي).وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.