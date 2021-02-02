الأنبا يؤانس يُلقي العظة الأسبوعية بكاتدرائية الملاك ميخائيل

يترأس الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، مساء اليوم الثلاثاء، العظة الأسبوعية بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط.وتتخذ الكنيسة خلال العظة الأسبوعية لأسقف أسيوط كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني؛ لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.