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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تدعو الإدارة الأمريكية للتركيز على التعاون وإدارة الخلافات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:56 ص
الحزب الشيوعي الصيني
الحزب الشيوعي الصيني
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دعا مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيه تشي، الإدارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إلى التركيز على التعاون وإدارة الخلافات حول العلاقات الثنائية من أجل إعادة العلاقات إلى مسار التنمية السليمة والمستقرة.

وقال يانغ - خلال محادثة عبر الفيديو مع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية - إن العلاقات الثنائية الآن "تمر بلحظة حاسمة وتواجه فرصا جديدة وتحديات جديدة وإن هناك مهمة لكل من الصين والولايات المتحدة تتمثل في إعادة العلاقات إلى مسار تنموي قابل للتنبؤ وبناء، وإقامة نموذج للتفاعل بين الدولتين الكبيرتين يركز على التعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين".

وأضاف يانغ "أعتقد أن هذا يلبي أيضا توقعات المجتمع الدولي"، معربا عن أمل الصين أن تستجيب الإدارة الأمريكية الجديدة لرغبة كلا الشعبين وتتبع ما وصفه بـ "اتجاه التاريخ".

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