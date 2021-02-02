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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء إسبانيا يدين الانقلاب العسكري في ميانمار

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:51 ص
رئيس الوزراء الإسباني
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
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أدان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الانقلاب العسكري في ميانمار، واعتقالات المسؤولين الحكوميين بالبلاد.

ودعا سانشيز - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء - إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين واستعادة العملية الديمقراطية في ميانمار، كما أكد على أهمية احترام الدستور ونتائج الانتخابات.

وكان الجيش في ميانمار قد أعلن أمس الاثنين، الاستيلاء على السلطة وإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام.. وأعلن متحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية اعتقال أونج سان سوتشي والرئيس وين مينت ومسؤولين كبار آخرين في الحزب.

وجاء الانقلاب عقب انتصار ساحق للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر الماضي والتي اعترض الجيش على أن نتائجها وقال إنها مزورة.

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