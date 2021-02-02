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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مستقبل صناعة البتروكيماويات».. ندوة في نقابة المهندسين بالإسكندرية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:47 ص
نقابة المهندسين بالإسكندرية
نقابة المهندسين بالإسكندرية
هبه عويضه
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نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشـام سعودي، ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حســن لطفــي، ندوة "مستقبل صناعة البتروكيماويات في مصر.. طموحات وتحديات" بمقر النقابة بالشاطبى، وحاضر فيها الدكتور عباس أنور عزت أستاذ ورئيس قسم هندسة البتروكيماويات بجامعة فاروس.

وقال الدكتور حسـن لطفــي، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، اإن الندوة تأتى تفعيلا لدور النقابة في تمكين المهندسين وتنمية قدراتهم المعرفية في مجالات الصناعة والطاقة لأداء دورهم الوطنى المتواصل في خدمة مصر.

وأضاف أن الندوة تلقي الضوء على واقع الصناعات البتروكيماوية في مصر، وتكاملها مع الصناعات البترولية، والتحديات التي تواجه مستقبل صناعة البتروكيماويات، والفرص والطموحات والخطط المستقبلية للتطوير التي يجري العمل على تحقيقها وفق استراتيجية تشمل مشروعات بتروكيماوية جاري تنفيذها ومشروعات مستمرة ومتواصلة لتطوير البنية الأساسية لنقل وتداول المنتجات البترولية بالإضافة إلى مشروعات تدعيم خطوط الشبكة القومية للغاز، ومشروع تمكين شباب البترول وتأهيلهم للقيادة ومشروعات تطوير وتحديث قطاع البترول والتي بدأت منذ عام 2016 وفق استراتيجية واضحة وخطط تنفيذية محددة مرتبطة بتوقيتات زمنية لإنجازها من اجل التطوير المستمر لقطاع البترول والغاز وتحقيق مستقبل افضل لهذا القطاع، وكذلك تشمل الندوة إلقاء الضوء على مشروع محور الطاقة.

وأضاف لطفي، أن استراتيجية التطوير والتحديث لقطاع البترول والغاز تهدف إلى جذب الإستثمارات في مجالات البحث والإستكشاف والإصلاح الهيكلى والتنمية البشرية وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحسين أداء أنشطة الإنتاج واستراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز ودعم إتخاذ القرار وتوافر المعلومات.

ومن جهته، قال الدكتور عباس أنور عزت، أستاذ هندسة البتروكيماويات، إن العديد من المشروعات البتروكيماوية الهامة يجري تنفيذها منها:
- مشروع إنتاج البولي بروبيلين الذى يهدف إلى إنتاج مادة البولي بروبيلين بطاقة 450 ألف طن السنة لتغطية الطلب المحلي وتصدير الفائض.
- مشروع إنتاج البولي بيوتادين المطاطي ويهدف المشروع إلى إنتاج 36 ألف طن سنويًا من مادة البيوتاديين المطاطي.
- مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة ويهدف إلى إنتاج 205 ألاف متر مكعب سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF).
- مشروع إنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته ويهدف إلى إنتاج 52 ألف طن سنويًا من اليوريا فورمالدهيد 26 ألف طن سنويًا من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن.
- مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين ويهدف إلى إقامة مجمع جديد للتكرير والبتروكيماويات بمنطقة العلمين الجديدة باستخدام 2.5 مليون طن سنويا من الزيت الخام والمتكثفات.
- مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس الذي يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البتروكيماوية بدلا من إستيرادها من الخارج وزيادة الصادرات وإتاحة مواد تغذية لإقامة العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إطار إستراتيجية الدولة لتشجيع هذه الصناعات، بالإضافة إلى إتاحة منتجات بترولية بمواصفات عالمية.

وأشار« انور» إلى أن هذا المجمع يحقق التكامل مع مستودعات التخزين القائمة، ويُعظم الإستفادة من التيسيرات والمواني البترولية بالمنطقة بما يعزز مشروع تحول مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز.

كما تناولت الندوة المشروعات المستمرة لتطوير البنية الأساسية لنقل وتداول المنتجات البترولية لتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية ومنها مشروعات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية وزيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية وتدعيم خطوط الشبكة القومية للغاز.
نقابة المهندسين بالإسكندرية
نقابة المهندسين بالإسكندرية
نقابة المهندسين بالإسكندرية
نقابة المهندسين بالإسكندرية
نقابة المهندسين بالإسكندرية
نقابة المهندسين بالإسكندرية

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