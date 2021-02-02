تحسبًا لسقوط سيول.. البحر الأحمر تعلن الطوارئ

أعلنت محافظة البحرالاحمر، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت إخطارًا من غرفة العمليات المركزية برئاسة مجلس الوزراء، بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وخاصة المحافظات الشمالية اعتبارًا من يوم غدًا الأربعاء 3 فبراير، حتى يوم الجمعة الموافق 5 فبراير 2021.وأوضح بيان محافظة البحر الأحمر، أنه تبدأ حالة من عدم الإستقرار على السواحل الشمالية والغربية وسيناء، وتمتد خلال هذه الفترة إلى باقي الأنحاء، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق من محافظات "مطروح _ الإسكندرية _ البحيرة _ جنوب سيناء _ البحر الأحمر".وشددت محافظة البحر الأحمر على جميع أجهزتها وإداراتها المختلفة بضرورة رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية خلال تلك الفترة واحتمالية سقوط سيول.