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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القابضة للري والصرف» تبحث ميزانية العام المالي الحالي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:42 ص
القابضة للري والصرف
القابضة للري والصرف
وائل القمحاوى
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عقدت الجمعية العامة للشركة القابضة للري والصرف، اجتماعًا، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وبحضور المهندس محمود محمد الحسيني غلوش القائم بتسيير أعمال الشركة القابضة للري والصرف، لبحث ميزانية الشركة عن العام المالي 20202021.

وتم خلال اجتماع الجمعية استعراض الأعمال والمشروعات المنفذة من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف باستثمارات تصل إلى حوالي 1.20 مليار جنيه، ومن أبرزها (أعمال تأهيل الترع - أعمال البحيرات بمدينة العلمين الجديدة - عملية تطوير بحيرة المنزلة - أعمال حماية الشواطئ - أعمال الصرف المغطى - أعمال النقل النهري)، والتى تعد من المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها حاليًا، وبما يخدم منظومة الري على مستوى الجمهورية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن الفترة الماضية شهدت عملية إعادة هيكلة للشركة القابضة والشركات التابعة لها، ورفع كفاءة الشركات التابعة إدريًا للارتقاء بعناصر التشغيل وتحسين الربحية، مع جدولة المديونيات المستحقة على الشركة القابضة للعديد من الجهات، الأمر الذى مكن الشركة من تحويل الخسائر السنوية للشركة إلى أرباح سنوية، مع الانتظام فى سداد الضرائب والتأمينات فى مواعيدها المقررة، وهو الأمر الذى تعذر تحقيقه لسنوات طويلة ماضية.

وأوضح أن قيمة إيرادات النشاط الجاري عند إنشاء الشركة فى عام 2015 كانت تبلغ 70 مليون جنيه، وتضاعفت لأكثر من 10 مرات لتصل إلى 750 مليون جنيه فى 3062020، ومن المنتظر أن تصل إلى 950 مليون جنيه فى 3062021، وهو ما يعكس تعكس التطور الكبير فى أداء الشركة القابضة منذ إنشائها وحتى اليوم.

وأضاف الدكتور عبد العاطى أن الشركة القابضة والشركات التابعة لها واصلت العمل بمعدلات عالية وبدون توقف، على الرغم من جائحة فيروس كورونا، مع العمل على تحقيق التوازن بين الإستمرار فى إنجاز المشروعات مع المحافظة في الوقت ذاته على سلامة وصحة وأرواح العاملين بها باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة فى هذا الشأن.

الجدير بالذكر أنه تم بذل مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة المعدات التابعة للشركة وصيانتها، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركات التابعة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات، الأمر الذي مكن الشركة من التقدم للعديد من المناقصات، والقدرة على المشاركة فى العديد من المشروعات الكبرى، وهو ما إنعكس ايجابيًا علي صافي الإرباح المحققة للشركة القابضة والشركات التابعة.

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