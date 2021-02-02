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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تواجد بالصدفة.. «الإسعاف» تكرم مسعفا أنقذ لاعبا ابتلع لسانه ببني سويف

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:40 ص
الدكتور محمد جاد
الدكتور محمد جاد
بنى سويف - محمد حفيظ
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كرم الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، محمود إسماعيل، مشرف قطاع، على إخلاصه في العمل بعد قيامه بإنقاذ لاعب ابتلع لسانه في مباراة بالقسم الثالث، بحضور الدكتور عمرو رشيد، نائب رئيس الهيئة، والدكتور أحمد سيف، رئيس الإدارة المركزية الجنوبية، والدكتور أشرف عوض مدير فرع بني سويف.

وأسعف إسماعيل أحد اللاعبين أثناء مباراة كرة القدم في القسم الثالث، حيث تعرض الاعب للسقوط أثناء المباراة ما أدى إلى انسداد المجري الهوائي نتيجة ارتخاء عضلة اللسان.

وعلى الفور قام بإسعاف الحالة في وقت قياسي رغم أنه ليس على رأس عمله وكان متواجدا لتشجيع فريقة الذي ترعرع فيه من صغره ولم يتأخر عن تأدية الواجب.

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