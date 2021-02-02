رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في ميلادها.. سر عدم ارتداء ساندرا نشأت للفستان الأبيض يوم زفافها

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:32 ص
ساندرا نشأت
ساندرا نشأت
هويدا سعيد
طباعة
تحل اليوم ذكري ميلاد المخرجة ساندرا نشأت، والتي تعتبر واحدة من أهم المخرجات في مصر اللاتي يمتلكن رؤية إخراجية مميزة.

وقد تخرجت في المعهد العالي للسينما، من قسم الإخراج، في العام 1992، ثم حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الفرنسية، عام 1993، ثم بدأت حياتها الفنية بإخراج عدد من الأفلام القصيرة منها فيلم " أخر شتا"

- زواجها بدون فستان أبيض

تزوجت ساندرا من رجل الأعمال ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة عام 2014، وحضر حفل زفافها عدد من النجوم الفن.

و قالت في أحدي اللقاءت التلفزيونية أن سبب رفضها ارتداء فستان الزفاف في ليلة زواجها:" إنها تشعر بأنه شيء كبير يضايق العروسة التي ترتديه، وأنها تشعر أن لديها عقدة من هذا الموضوع، مضيفة أنها دائمًا ما تجد الفتاة في يوم زفافها تكون في أقبح صورها، متابعة بتبقى لابسة كعب وطالع روحها، مستكملة أنها لم يكن لديها أبدًا حلم ارتداء هذا الفستان الأبيض، مشيرة إلى أنها خائفة من أن تندم بسبب ذلك، ولكنها يمكنها التصوير بالفستان فقط لترك ذكرى جميلة".

- أبرز الأفلام التي قدمتها

من أبرز الأفلام التي قدمتها ساندرا نشأت "ليه خلتني أحبك، ملاكي إسكندرية، المصلحة، الرهينة، حرامية في كي جي تو، حرامية فى تايلاند، وكانت قد قدمت فيلمين ينتميان للأفلام القصيرة وهما "شارك وبحلم"، وتولت إخراج عدد من الأغاني المصورة منها: "لماذا،أصعب حب،فاكرك ياناسيني".

موضوعات متعلقة

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

«البدين يموت».. تسريب صوتى جديد يدين طبيب مارادونا

النائب العام يأمر بإحالة «السفاح قذافي» للمحاكمة الجنائية

نظر تعويض الأهلي 50 مليون من الزمالك اليوم

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى الحميات

image description

الكنائس تستأنف صلوات القداسات وسط إجراءات احترازية

image description

برلماني: وقف قرار سحب عقود أصحاب محال الجملة بدمياط

image description

8 ملايين جنيه لشبكة صرف الدعايم بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

5 جنيهات.. انخفاض أسعار الذهب اليوم

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تحقيق نظريات علمية متضاربة تفسر معنى الوعي عند الإنسان

تباين نشاط المخ خلال التحدث وفقا للأشكال النحوية البسيطة والمعقدة

دراسة: ثلاثة أمراض نفسية تؤدي إلى وقوع الجرائم العنيفة

دبي تغلق الحانات لاحتواء فيروس كورونا

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

كتب 450 أغنية.. عنتر هلال: الأصوات الجميلة القوية الدارسة أكبر كذبة

افتتاح معرض «قطرة بلا حد إلى محيط بلا حدود» بـ «التحرير الثقافي»

«قصور الثقافة» تفتتح ورشة قانون التعاقدات الحكومية بشرق الدلتا

«قصور الثقافة» تطلق فعاليات مراسم النوبة 2021