في ميلادها.. سر عدم ارتداء ساندرا نشأت للفستان الأبيض يوم زفافها

- زواجها بدون فستان أبيض

- أبرز الأفلام التي قدمتها

تحل اليوم ذكري ميلاد المخرجة ساندرا نشأت، والتي تعتبر واحدة من أهم المخرجات في مصر اللاتي يمتلكن رؤية إخراجية مميزة.وقد تخرجت في المعهد العالي للسينما، من قسم الإخراج، في العام 1992، ثم حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الفرنسية، عام 1993، ثم بدأت حياتها الفنية بإخراج عدد من الأفلام القصيرة منها فيلم " أخر شتا"تزوجت ساندرا من رجل الأعمال ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة عام 2014، وحضر حفل زفافها عدد من النجوم الفن.و قالت في أحدي اللقاءت التلفزيونية أن سبب رفضها ارتداء فستان الزفاف في ليلة زواجها:" إنها تشعر بأنه شيء كبير يضايق العروسة التي ترتديه، وأنها تشعر أن لديها عقدة من هذا الموضوع، مضيفة أنها دائمًا ما تجد الفتاة في يوم زفافها تكون في أقبح صورها، متابعة بتبقى لابسة كعب وطالع روحها، مستكملة أنها لم يكن لديها أبدًا حلم ارتداء هذا الفستان الأبيض، مشيرة إلى أنها خائفة من أن تندم بسبب ذلك، ولكنها يمكنها التصوير بالفستان فقط لترك ذكرى جميلة".من أبرز الأفلام التي قدمتها ساندرا نشأت "ليه خلتني أحبك، ملاكي إسكندرية، المصلحة، الرهينة، حرامية في كي جي تو، حرامية فى تايلاند، وكانت قد قدمت فيلمين ينتميان للأفلام القصيرة وهما "شارك وبحلم"، وتولت إخراج عدد من الأغاني المصورة منها: "لماذا،أصعب حب،فاكرك ياناسيني".