أسقف أسيوط يترأس صلاة القداس الإلهى بكاتدرائية الملاك ميخائيل

ترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط.واتخذت الكنيسة خلال إتمام صلوات القداس الإلهي كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.