حظك اليوم.. برج القوس الثلاثاء 2 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات برج القوس اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيا:حب ماتعمل حتى تعمل ما تحب، عملك الحالي سيصل بك إلى حلمك وأهدافك، لا تتعجل وتحلي بالصبر.عاطفيا:حبيبك أناني في حبك ومتمسك بك، علاقتكم قويه وقادره على تحدي الصعوبات.صحيا:حصن نفسك وطاقتك جيدا حتى لا تتعرض للحسد والطاقات السلبيى.