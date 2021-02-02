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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«قصور الثقافة» تطلق فعاليات مراسم النوبة 2021

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:57 ص
فعاليات مراسم النوبة
فعاليات مراسم النوبة
ايهاب مصطفى
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اطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات مراسم النوبة في عامها الثالث بمدينة أسوان وقرى ونجوع النوبة المحيطة بالمدينة، لتؤكد على الجهد الذى تقوم به الهيئة من خلال الإدارة المركزية للشؤون الفنية نحو التطوير والتجديد في أنشطتها الفنية، وحرصها على مداومة إقامة هذه المراسم وتقديم خدمة ثقافية لفئة الفنانين التشكيليين بكافة أجيالهم في أكثر من منطقة من مختلف البيئات المتنوعة والمتميزة في مصر.

و أو ضحت " قصور الثقافة" أن اختيار منطقة النوبة لإقامة نشاط المراسم بها في عامها الثالث، يأتي لإعطاء الفرصة لعدد من الفنانين للتجول داخل مناطق النوبة وأسوان لنقل عاداتهم وتقاليدهم وأشكال مبانيهم وأسواقهم وأفراحهم على سطح لوحاتهم الفنية، ويعد ذلك توثيقا وتسجيلا لهذه المنطقة المصرية الهامة جدا، والتي يحرص كل مصري على رؤيتها كما هي بجمالها ونقاءها وسحر طبيعتها وطيبة أهلها.

تقام مراسم هذا العام في الفترة من 28 يناير حتى 7 فبراير 2021، وقد بدأ بجولات داخل المناطق الأثرية وبعض قرى ونجوع النوبة القديمة وهى متحف النوبة، السد العالي، خزان السد العالي، رمز الصداقة، غرب سهيل، جزيرة هيسا، غرب أسوان، المسلة الناقصة، المتحف المفتوح، معبد فيلة، وغيرها من الأماكن التي يستلهم منها الفنانين أفكار أعمالهم الفنية.

وأثناء هذه الجولات يقوم الفنانين برسم "اسكتشاتهم" ورصد انطباعات الأهالي وتسجيل العادات والتقاليد وتوثيقها، وفى نهاية المراسم يتم الاتفاق على إقامة معرض تشكيلي بقاعة متميزة بالقاهرة.

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