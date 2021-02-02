«قصور الثقافة» تفتتح ورشة قانون التعاقدات الحكومية بشرق الدلتا

تفتتح الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين الورشة التدريبية "قانون التعاقدات الحكومية" للعاملين بإقليم شرق الدلتا الثقافي للمجموعة الثانية فى الفترة من 1 حتى 4 فبراير عبر تقنية البث المباشر.تهدف الورشة إلى التعرف على أحكام قانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات والأحكام السارية على وحدات الجهاز الإداري للدولة - من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة - وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.