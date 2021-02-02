«قصور الثقافة» تفتتح ورشة قانون التعاقدات الحكومية بشرق الدلتا
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:53 ص
ايهاب مصطفىطباعة
تفتتح الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين الورشة التدريبية "قانون التعاقدات الحكومية" للعاملين بإقليم شرق الدلتا الثقافي للمجموعة الثانية فى الفترة من 1 حتى 4 فبراير عبر تقنية البث المباشر.
تهدف الورشة إلى التعرف على أحكام قانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات والأحكام السارية على وحدات الجهاز الإداري للدولة - من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة - وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.
تهدف الورشة إلى التعرف على أحكام قانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات والأحكام السارية على وحدات الجهاز الإداري للدولة - من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة - وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.