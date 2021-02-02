كبير دبلوماسيى الصين يدعو أمريكا لإعادة العلاقات لمسار بناء

دعا كبير الدبلوماسيين الصينيين يانج جيه تشي الصين والولايات المتحدة اليوم الثلاثاء إلى إعادةعلاقتهما إلى مسار بناء.وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا"، كان يانج يتحدث في منتدى عبر الإنترنت نظمته اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية صباح اليوم الثلاثاء.ويانج هو أكبر مسؤول صيني يتحدث عن علاقات الصين مع الولايات المتحدة منذ تولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.