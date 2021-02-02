كبير دبلوماسيى الصين يدعو أمريكا لإعادة العلاقات لمسار بناء
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:24 ص
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دعا كبير الدبلوماسيين الصينيين يانج جيه تشي الصين والولايات المتحدة اليوم الثلاثاء إلى إعادة
علاقتهما إلى مسار بناء.
وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا"، كان يانج يتحدث في منتدى عبر الإنترنت نظمته اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية صباح اليوم الثلاثاء.
ويانج هو أكبر مسؤول صيني يتحدث عن علاقات الصين مع الولايات المتحدة منذ تولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
علاقتهما إلى مسار بناء.
وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا"، كان يانج يتحدث في منتدى عبر الإنترنت نظمته اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية صباح اليوم الثلاثاء.
ويانج هو أكبر مسؤول صيني يتحدث عن علاقات الصين مع الولايات المتحدة منذ تولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.