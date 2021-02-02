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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العفو الدولية: جنوب السودان يستخدم الأمن لتخويف منتقدى الحكومة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:22 ص
العفو الدولية
العفو الدولية
وكالات
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قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، إن جهاز الأمن الوطني في جنوب السودان يستخدم المراقبة
"لإرهاب" الصحفيين والنشطاء والمنتقدين، مما يؤدي إلى أجواء من الخوف الشديد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال ديبروز موشينا، مدير منظمة العفو في شرق وجنوب أفريقيا، إن "التهديد بالمراقبة هو سلاح في حد ذاته، وأخبرنا منتقدي الحكومة ونشطاء حقوق الإنسان إنهم يعيشون في خوف دائم من التجسس عليهم".

وذكرت المنظمة أنه خلال تحقيق استمر عامين، قابلت المنظمة 63 شخصا، بينهم نشطاء من جنوب السودان وصحفيون ومحامون.

كما استعرضت منظمة العفو الدولية أكثر من 57 تقريرا ودراسة أعدتها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن القرارات والقوانين والاتفاقيات.

وبحسب التقرير، تستخدم حكومة جنوب السودان، من خلال جهاز الأمن الوطني، ممارسات الترهيب والمضايقة والاعتقالات التعسفية والاحتجاز لفترات طويلة والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون لإسكات منتقدي الحكومة ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين.

وذكر التقرير أن روايات موثوقة ومتسقة من مصادر متعددة تشير إلى أن عملاء المخابرات تسللوا إلى منظمات غير حكومية ووسائل إعلام وشركات أمنية في القطاع الخاص وفنادق.

ومنذ استقلال جنوب السودان في يوليو 2011، تم تقييد حرية التعبير بشدة، وتعتبر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلك الدولة من أخطر الأماكن في العالم على الصحفيين.

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