رئيس جنوب إفريقيا: وصول لقاحات كورونا يدل على الوفاء بوعودنا

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا عن أن وصول أول دفعة من لقاحات التطعيم ضد فيروس كورونا إلى بلاده يدل على وفاء حكومته بوعدها بتحويل حركة مد وباء كورونا إلى العكس.جاء ذلك فى معرض خطاب ألقاه رئيس جنوب إفريقيا الليلة الماضية بشأن تطورات جهود حكومته الرامية إلى مكافحة وباء كورونا.وأكد رئيس جنوب إفريقيا قائلا: "وصول هذه الدفعة من لقاحات التطعيم يؤكد وفاءنا بوعودنا بأنه يمكننا تحويل حركة مد هذا المرض- الذى تسبب فى الكثير من الدمار والمتاعب لبلادنا وللعالم- إلى الاتجاه العكسى".وتابع الرئيس رامافوسا: "سيتم فحص هذه اللقاحات فى المعمل الوطنى للرقابة حتى يمكن التأكد من الحفاظ على سلامتها".وأضاف: "وفقا لاستراتيجيتنا المرحلية، سيتم إعطاء الأولوية لتطعيم العاملين فى مجال الرعاية الصحية بالقطاعين العام والخاص فى المرحلة الأولى".ومضى قائلا: "بمجرد استكمال عملية تطعيم العاملين بمجال الرعاية الصحية، سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهى تطعيم العمال الأساسيين، والمواطنين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما والمرضى المصابين بأمراض مصاحبة لمرض كورونا والمواطنين الذين يقيمون فى دور رعاية المسنين".وأشار رئيس جنوب إفريقيا إلى أنه لن يتم إجبار أحد على التطعيم بهذا اللقاح، ولن يتم منع أحد من السفر أو المشاركة فى أى نشاط عام إذا لم يتم تطعيمه.يذكر أن الدفعة الأولى من لقاحات التطعيم ضد فيروس كورونا تحتوى على مليون جرعة لقاح "أسترازينيكا" أنتجها المعهد الهندى للقاح، ومن المتوقع أن تبدأ عملية التطعيم به فى جنوب إفريقيا اعتبارًا من منتصف شهر فبراير الحالى.