رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس جنوب إفريقيا: وصول لقاحات كورونا يدل على الوفاء بوعودنا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:30 ص
سيريل رامافوسا
سيريل رامافوسا
أ ش أ
طباعة
أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا عن أن وصول أول دفعة من لقاحات التطعيم ضد فيروس كورونا إلى بلاده يدل على وفاء حكومته بوعدها بتحويل حركة مد وباء كورونا إلى العكس.

جاء ذلك فى معرض خطاب ألقاه رئيس جنوب إفريقيا الليلة الماضية بشأن تطورات جهود حكومته الرامية إلى مكافحة وباء كورونا.

وأكد رئيس جنوب إفريقيا قائلا: "وصول هذه الدفعة من لقاحات التطعيم يؤكد وفاءنا بوعودنا بأنه يمكننا تحويل حركة مد هذا المرض- الذى تسبب فى الكثير من الدمار والمتاعب لبلادنا وللعالم- إلى الاتجاه العكسى".

وتابع الرئيس رامافوسا: "سيتم فحص هذه اللقاحات فى المعمل الوطنى للرقابة حتى يمكن التأكد من الحفاظ على سلامتها".

وأضاف: "وفقا لاستراتيجيتنا المرحلية، سيتم إعطاء الأولوية لتطعيم العاملين فى مجال الرعاية الصحية بالقطاعين العام والخاص فى المرحلة الأولى".

ومضى قائلا: "بمجرد استكمال عملية تطعيم العاملين بمجال الرعاية الصحية، سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهى تطعيم العمال الأساسيين، والمواطنين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما والمرضى المصابين بأمراض مصاحبة لمرض كورونا والمواطنين الذين يقيمون فى دور رعاية المسنين".

وأشار رئيس جنوب إفريقيا إلى أنه لن يتم إجبار أحد على التطعيم بهذا اللقاح، ولن يتم منع أحد من السفر أو المشاركة فى أى نشاط عام إذا لم يتم تطعيمه.

يذكر أن الدفعة الأولى من لقاحات التطعيم ضد فيروس كورونا تحتوى على مليون جرعة لقاح "أسترازينيكا" أنتجها المعهد الهندى للقاح، ومن المتوقع أن تبدأ عملية التطعيم به فى جنوب إفريقيا اعتبارًا من منتصف شهر فبراير الحالى.

موضوعات متعلقة

النائب العام يأمر بإحالة «السفاح قذافي» للمحاكمة الجنائية

كواليس حصرية.. «مكى» نجم بدرجة مساعد مخرج فى «الاختيار 2»

موعد عرض وإعادة الحلقة 27 من مسلسل لؤلؤ

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

الصور

image description

الكنائس تستأنف صلوات القداسات وسط إجراءات احترازية

image description

برلماني: وقف قرار سحب عقود أصحاب محال الجملة بدمياط

image description

8 ملايين جنيه لشبكة صرف الدعايم بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

image description

بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2-2-2021 فى مصر

دراسة أمريكية: الفقدان السريع لدهون الوجه يعزز من مظهر الشيخوخة

«البدين يموت».. تسريب صوتى جديد يدين طبيب مارادونا

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 2-2-2021

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

«قصور الثقافة» تفتتح ورشة قانون التعاقدات الحكومية بشرق الدلتا

«السكك الحديدية» تتعاون مع الحاج الضوى فى فيديوهات جديدة

الأربعاء.. شيرين سامى تناقش «من ذاق عرف» بالنيل الثقافية

سمير الفيل: أشعر بالألفة والدفء عند الكتابة بخط اليد