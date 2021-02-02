بايدن يعتزم تثبيت الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم الإماراتية

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الإبقاء على الرسوم الجمركية على وارداتالألمنيوم من الإمارات، في تراجع عن خطوة اتخذها الرئيس السابق دونالد ترامب لإنهاء الرسوم في آخر يوم من رئاسته.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" في 20 يناير أعلن ترامب أنه سيستثني الإمارات من رسوم جمركية تبلغ 10% فُرضت على معظم واردات الألومنيوم في 2018، مضيفا أن البلدين توصلا إلى اتفاق حصص سيحد من واردات الألومنيوم، وكان من المقرر أن يدخل الإعفاء حيز التنفيذ يوم الأربعاء.وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض "أرى أن من الضروري والمناسب في ضوء مصالح أمننا القومي أن نبقي في هذا الوقت على الرسوم الجمركية المطبقة على واردات الألمنيوم من الإمارات العربية المتحدة".