رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 8 أشخاص فى عملية سطو مسلّح على منجم ذهب ببوركينا فاسو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:11 ص
سطو مسلّح على منجم
سطو مسلّح على منجم
وكالات
طباعة
قتل ثمانية أشخاص، أحدهم تلميذ يبلغ من العمر 15 عامًا، في هجوم شنّه لصوص مسلّحون للسطو على أموال مشترين للذهب في منجم غير نظامي في جنوب غرب بوركينا فاسو، كما أفادت مصادر أمنية وقضائية وكالة «فرانس برس».

وقال ضابط في الشرطة لوكالة «فرانس برس»- مشترطًا عدم نشر اسمه- إنّ «لصوصًا مسلّحين هاجموا الأحد قرابة الساعة السابعة مساء موقعًا لتعدين الذهب في دجيكاندو بالقرب من جاوا لسرقة مشتري ذهب»، وتقع دجيكاندو على بعد حوالى 10 كلم من جاوا، كبرى مدن المنطقة.

وأضاف أنّ اللصوص أطلقوا النار في البدء في الهواء، ثم استهدفوا مباشرة بالرصاص عمّال مناجم الذهب، كما وقعت اشتباكات عنيفة بعد السرقة، إذ أضرم سكّان النار في منشآت المنقّبين عن الذهب متّهمين إياهم بالتسبّب بمقتل عمّال من أقاربهم.

ووفقًا للمصدر نفسه، فإنّ حصيلة القتلى الإجمالية هي ثمانية أشخاص، أحدهم تلميذ يبلغ من العمر 15 عامًا.

بدوره، قال مدير الخدمات الطبية والفنية في مركز جاوا الاستشفائي الطبيب فلوران روش بانازارو: «لقد سجّلنا ما مجموعه 29 إصابة، الجروح ناجمة بصورة أساسية عن أسلحة نارية وسواطير».

وأكّد المدّعي العام للمحكمة العليا في جاوا، الشيخ ألفا أبوبكر كومباوري، سقوط القتلى الثمانية، مشيرًا إلى أنّ هذه الحصيلة «مؤقّتة»، مضيفًا أنّ قسمًا من هؤلاء القتلى سقط بالرصاص والقسم الآخر بالسواطير.

وخلال عقد من الزمن أصبح الذهب قطاعًا اقتصاديًا استراتيجيًا لبوركينا فاسو، الدولة الفقيرة والحبيسة في غرب إفريقيا والبالغ عدد سكّانها 20 مليون نسمة، والتي كان اقتصادها يقوم على تصدير القطن.

وارتفع إنتاج بوركينا فاسو من الذهب من 0.4 طن في 2007 إلى أكثر من 52 طنًا في 2018، وفقًا لغرفة المناجم، ويوظّف قطاع الذهب الرسمي حوالى 15 ألف شخص بصورة مباشرة و50 ألفًا آخرين بصورة غير مباشرة.

لكنّ إنتاج الذهب لا يقتصر على المناجم الرسمية، إذ هناك مناجم غير نظامية حرفية يعمل فيها 1.5 مليون شخص ينتجون سنويًا حوالي 10 أطنان إضافية من الذهب، وفقًا لوزارة المناجم.

وهذا القطاع الحرفي تستغلّه أيضًا الجماعات الأرهابية التي تجني منه مكاسب كبيرة لتمويل أنشطتها، وفقًا لدراسة أجراها المرصد الاقتصادي والاجتماعي.

ومنذ 2015 تشهد بوركينا الفاسو، الحدودية مع مالي والنيجر، هجمات إرهابية متكرّرة خلّفت أكثر من 1200 قتيل وأكثر من مليون نازح.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

كيف هزم أحمد مكى أكاذيب الجماعة الإهابية بصورة؟

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

كواليس حصرية.. «مكى» نجم بدرجة مساعد مخرج فى «الاختيار 2»

السودان: سلامة نصف سكاننا تعتمد على اتفاق ملء سد النهضة

الصور

image description

الكنائس تستأنف صلوات القداسات وسط إجراءات احترازية

image description

برلماني: وقف قرار سحب عقود أصحاب محال الجملة بدمياط

image description

8 ملايين جنيه لشبكة صرف الدعايم بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

image description

بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2-2-2021 فى مصر

دراسة أمريكية: الفقدان السريع لدهون الوجه يعزز من مظهر الشيخوخة

«البدين يموت».. تسريب صوتى جديد يدين طبيب مارادونا

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 2-2-2021

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

«قصور الثقافة» تفتتح ورشة قانون التعاقدات الحكومية بشرق الدلتا

«السكك الحديدية» تتعاون مع الحاج الضوى فى فيديوهات جديدة

الأربعاء.. شيرين سامى تناقش «من ذاق عرف» بالنيل الثقافية

سمير الفيل: أشعر بالألفة والدفء عند الكتابة بخط اليد