مقتل 8 أشخاص فى عملية سطو مسلّح على منجم ذهب ببوركينا فاسو

قتل ثمانية أشخاص، أحدهم تلميذ يبلغ من العمر 15 عامًا، في هجوم شنّه لصوص مسلّحون للسطو على أموال مشترين للذهب في منجم غير نظامي في جنوب غرب بوركينا فاسو، كما أفادت مصادر أمنية وقضائية وكالة «فرانس برس».وقال ضابط في الشرطة لوكالة «فرانس برس»- مشترطًا عدم نشر اسمه- إنّ «لصوصًا مسلّحين هاجموا الأحد قرابة الساعة السابعة مساء موقعًا لتعدين الذهب في دجيكاندو بالقرب من جاوا لسرقة مشتري ذهب»، وتقع دجيكاندو على بعد حوالى 10 كلم من جاوا، كبرى مدن المنطقة.وأضاف أنّ اللصوص أطلقوا النار في البدء في الهواء، ثم استهدفوا مباشرة بالرصاص عمّال مناجم الذهب، كما وقعت اشتباكات عنيفة بعد السرقة، إذ أضرم سكّان النار في منشآت المنقّبين عن الذهب متّهمين إياهم بالتسبّب بمقتل عمّال من أقاربهم.ووفقًا للمصدر نفسه، فإنّ حصيلة القتلى الإجمالية هي ثمانية أشخاص، أحدهم تلميذ يبلغ من العمر 15 عامًا.بدوره، قال مدير الخدمات الطبية والفنية في مركز جاوا الاستشفائي الطبيب فلوران روش بانازارو: «لقد سجّلنا ما مجموعه 29 إصابة، الجروح ناجمة بصورة أساسية عن أسلحة نارية وسواطير».وأكّد المدّعي العام للمحكمة العليا في جاوا، الشيخ ألفا أبوبكر كومباوري، سقوط القتلى الثمانية، مشيرًا إلى أنّ هذه الحصيلة «مؤقّتة»، مضيفًا أنّ قسمًا من هؤلاء القتلى سقط بالرصاص والقسم الآخر بالسواطير.وخلال عقد من الزمن أصبح الذهب قطاعًا اقتصاديًا استراتيجيًا لبوركينا فاسو، الدولة الفقيرة والحبيسة في غرب إفريقيا والبالغ عدد سكّانها 20 مليون نسمة، والتي كان اقتصادها يقوم على تصدير القطن.وارتفع إنتاج بوركينا فاسو من الذهب من 0.4 طن في 2007 إلى أكثر من 52 طنًا في 2018، وفقًا لغرفة المناجم، ويوظّف قطاع الذهب الرسمي حوالى 15 ألف شخص بصورة مباشرة و50 ألفًا آخرين بصورة غير مباشرة.لكنّ إنتاج الذهب لا يقتصر على المناجم الرسمية، إذ هناك مناجم غير نظامية حرفية يعمل فيها 1.5 مليون شخص ينتجون سنويًا حوالي 10 أطنان إضافية من الذهب، وفقًا لوزارة المناجم.وهذا القطاع الحرفي تستغلّه أيضًا الجماعات الأرهابية التي تجني منه مكاسب كبيرة لتمويل أنشطتها، وفقًا لدراسة أجراها المرصد الاقتصادي والاجتماعي.ومنذ 2015 تشهد بوركينا الفاسو، الحدودية مع مالي والنيجر، هجمات إرهابية متكرّرة خلّفت أكثر من 1200 قتيل وأكثر من مليون نازح.