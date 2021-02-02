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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تويتر يحظر حسابات بطلب من نيودلهى على خلفية احتجاجات المزارعين

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:02 ص
تويتر
تويتر
وكالات
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حظر موقع تويترمؤقتًا، بطلب من الحكومة الهندية، عشرات الحسابات والتغريدات لمزارعين ونقابيين ووسائل إعلام تنظّم وتدعم احتجاجات جماعية في العاصمة نيودلهي ضدّ قانون الإصلاح الزراعي.

وقال مصدر وزاري لوكالة فرانس برس إن الحكومة الهندية طلبت من منصّة التراسل العملاقة حظر 250 حسابًا وتغريدة شكّلت "خطرًا كبيرًا على النظام العام".

وتم حظر الحسابات بعد ظهر الإثنين ولكن بعد ساعات كان بالإمكان الدخول إليها مجدّدًا.

وينظم عشرات الآلاف من المزارعين الهنود احتجاجات منذ 26 نوفمبر ضد تحرير قطاع الزراعة الهندي، وقد اقاموا مخيمات اعتصام عند مداخل نيودلهي.

والأسبوع الماضي شهدت تظاهرة مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين، وقد تم اعتقال عشرات المزارعين ومراسل لمجلة تحمل اسم "كارافان" تغطي الاحتجاجات بشكل مستمرّ.

ومن بين الذين حظرهم تويتر داخل الهند حساب مجلة "كارافان" إضافة إلى حسابات مزارعين ناشطين ونقابيين وبعض قادة المعارضة وممثل وخبير اقتصادي.

وقالت متحدثة باسم تويتر "قد يكون من الضروري تعليق الوصول إلى محتوى معيّن في بلد ما" في حال تمّ تقديم طلب "محدّد".

وأشار متحدث باسم المزارعين إلى أنّ حساباتهم "لم ترتكب أي خطأ"، باستثناء دعم الاحتجاجات المستمرة منذ فترة طويل.

وقال فينود كاي رئيس تحرير "كارافان" إنّ حظر الحساب هو "أحدث اعتداء في سلسلة من اعتداءات مماثلة" من قبل السلطات ضدّ مجلته بسب تغطيتها.

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