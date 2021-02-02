تدريب 19624 من العاملين بـ«السياحة» حتى ديسمبر 2020

قالت هبة بكرى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس لجنة التدريب، إنه تم تدريب أكثر من 19624 من العاملين بالقطاع السياحى حتى ديسمبر 2020 بمختلف البرامج التدريبية على مستوى جمهورية مصر العربية، وبالتعاون الوثيق مع الغرف السياحية المختلفة، ولاسيما غرفة المنشآت الفندقية.وأوضحت "بكرى"، أنه تماشيًا مع سياسات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على سلامة وصحة المتدربين فقد تم تخفيض عدد المشاركين فى الدورات التدريبية مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.وأشارت إلى أنه تم البدء فى تنفيذ برنامج مبادئ فنون الطهى، من خلال مركز التدريب التابع للاتحاد المصرى للغرف السياحية بمدينة طيبة بمحافظة الأقصر.يأتى ذلك انطلاقًا من دور الاتحاد المصرى للغرف السياحية ممثلًا للقطاع السياحى المصرى وتنفيذًا لخطة وزارة السياحة والآثار لتأهيل الكوادر البشرية وتوفير عمالة سياحية مؤهلة لخدمة القطاع، وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وبما يتوافق مع المعايير الدولية، وحفاظًا على مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية.كما يتم تنفيذ البرنامج تزامنًا مع إطلاق مبادرة "شتى فى مصر" التى تستهدف تنشيط السياحة الداخلية والحفاظ على العمالة الحالية بالقطاع السياحى لحين تجاوز فترة الركود السياحى.